Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Haziran 2023 20:47
Lütfen biri yardımcı olabilir mi çok zor durumdayım.
Arkadaşlar ben tıbbi sekreter olarak hastaneye atandım. 31 Mayıs benim için evrak teslimi sondu. 2 aydır annemle babam çok şiddetli kavga ediyorlar, çok zor süreçlerden geçtik, boşanma derecesine kadar geldiler. O yüzden evrak teslimi yapmaya gidemedim. İnternette bir haber okudum eğer geçerli bir sebebim varsa en geç 2 ay içerisinde işe başlanabiliyormuş. Lütfen birisi yardımcı olabilir mi?

cemalettin32
Aday Memur
29 Haziran 2023 21:16
Yhgm onunla ilgili duyuru yayınlamıştı siteden bak
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