Lütfen biri yardımcı olabilir mi çok zor durumdayım.

Arkadaşlar ben tıbbi sekreter olarak hastaneye atandım. 31 Mayıs benim için evrak teslimi sondu. 2 aydır annemle babam çok şiddetli kavga ediyorlar, çok zor süreçlerden geçtik, boşanma derecesine kadar geldiler. O yüzden evrak teslimi yapmaya gidemedim. İnternette bir haber okudum eğer geçerli bir sebebim varsa en geç 2 ay içerisinde işe başlanabiliyormuş. Lütfen birisi yardımcı olabilir mi?

Arkadaşlar ben tıbbi sekreter olarak hastaneye atandım. 31 Mayıs benim için evrak teslimi sondu. 2 aydır annemle babam çok şiddetli kavga ediyorlar, çok zor süreçlerden geçtik, boşanma derecesine kadar geldiler. O yüzden evrak teslimi yapmaya gidemedim. İnternette bir haber okudum eğer geçerli bir sebebim varsa en geç 2 ay içerisinde işe başlanabiliyormuş. Lütfen birisi yardımcı olabilir mi?