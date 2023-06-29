Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


29 Haziran 2023 23:29
Eğitim nedeniyle tayin ?
Merhaba İçişleri bakanlığının bir başkanlığında yaklaşık 1 yıldır teknisyen ünvanlı çalışıyorum. Bu sene DGS ye girip farklı bir şehirde üniv kazanırsam tayin olabilir miyim? ( yazacağım bölüm çalıştığım şehirde yok )

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