Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Haziran 2023 23:34
Hekim sen %70 zam istemiş

Hekim Sen söylentiye göre doktor ve sağlık çalışanlarına %70 zam istemiş!!!

destekleyelim arkadaşlar ne kadar çok yorum konu o kadar ses getirir


hasantgt
Şef
29 Haziran 2023 23:48

Helal olsun

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