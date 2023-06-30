KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


30 Haziran 2023 00:33
27 yaştan sonra iyi bi kariyer başlangıcı imkansız mı?

25 yaşımda mezun oldum, 2 yıl çalıştım, işten yeni ayrıldım. Şu an 27yim. Mesela Halkbank müfettiş yardımcılığı olmaz mı bu saatten sonra?

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