Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


30 Haziran 2023 01:31
Benim memur zammı hesabım

Doktor 34 bin

Hemşire 28.500

Polis 31.500

Öğretmen 27 bin

Memur 25.500

Hizmetli 25 bin

Bu zamlar ortama 1000 lira fazla veya az olabilir.

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