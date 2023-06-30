Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Haziran 2023 04:27
Staj Öğretmenlerime Bir Soru
Merhabalar. Formasyon almış bir fef mezunu öğretmenim. Formasyonumu 2019 yılında tamamladım. Kendim şu an kpss hazırlanıyorum. Öğretmenlik Uygulamasını AA ile geçmeme rağmen staj hocamla bir sorun yaşadım. Kendisinin mebsis değerlendirme gibi bir durumu olduğunu ve bunu aleyhimde kullanacağını söylediğini hatırlıyorum. Stajım boyunca öğrenciler ve yönetimle hiçbir sorun yaşamadan başarılı bir süreç yaşadım. Tartışma sebebimiz ise kendisinin meslek lisesi öğrencilerine bakış açısı ile ilgiliydi. ve kendisi öğrencileri bir etkinlik gelir kapısı olarak görüyordu. Arabasını çizdiklerini ve bunları önemsememiz gerektiğini anlatıyordu. Bu durumu üniversitedeki hocama anlatınca bir sorun olmayacağımı ve benim AA ile geçtiğimi söylemişti. Bu aleyhte değerlendirme durumu atamalara veya mülakatlara etki eder mi? ve nerelere giriliyor bu değerlendirmeler cevaplarsanız çok memnun olurum. teşekkürler.

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