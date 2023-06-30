Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Haziran 2023 08:34
Yeni baslayan - uzman ücret farkı ?

Öncelikle tüm forum üyelerine hayirli bayramlar dilerim. Sayın hocalarim sormak istediğim konu şu, haziranda yeni baslayana yatan ucret 12500 civari peki 10 yıllık uzman ögretmen ek ders olmadan haziranda yatan ücret nedir arada ne kadarlık bir fark oluşuyor ?


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
30 Haziran 2023 08:37
17300 aldım ama dil tazminatı da var bende. 17000 civarı ortalama.

Kuskusuz
Daire Başkanı
30 Haziran 2023 08:47

Hocam o durum biraz karmaşık 10 yıllık ile 17- 18 yıllık aynı miktarda uzmanlık almıyor. Ben şu anda 6 nın 1iyim. Önümüzdeki ocakta kısmetse bu tazminata layık görülüyorum. Uzman olana kadar önce 6nın ikisi olcam sonra 1 derece 5in ikisi... 1 ve 2. Dereceler ile sonraki 3,4,5 aynı tazminatı almıyor. Arada ne kadar fark var bilmiyorum.


yldzhmt
Şef
30 Haziran 2023 09:23

10 yillik 3. Derecenin 1. Kademesinde bir uzman ogretmen 16bin aliyor.


Fenciyi_M38
Daire Başkanı
30 Haziran 2023 09:55

12 yıllık öğretmenim 15.900 alıyorum. Vergi hariç vergiyle daha düşük çıkar. 3 ün 2 siyim birde bu var. Bunca yıl yeni başlayandan 2400 fark oluşturuyor. Bu 17 18 diyenleri defalarca uyardım herkes sizin aldığınızı almıyor diye ama hala aynı kafadalar. Eğitim demek değişmek demektir sizi uyardığım halde değişmiyorsunuz nasıl eğitimcisiniz siz. Siz değişmiyorsunuz ki değiştiresiniz...


ayısıgı33
Aday Memur
30 Haziran 2023 10:02

1 inde 1 indeyim yatan maaş 17.100

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