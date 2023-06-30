Sağlık mazeretinde il emri

Merhaba. Babamın hastalığı için sağlık kurulu raporu ve bulunduğum ilde tedavisi olmadığına dair yazıyı aldım. Ağustos ayında başvuracağım ama tercihlerime atanamazsam il emrinden yararlanabilir miyim ondan emin olamadım. Bu şekilde tayin olan birileri varsa yardımını bekliyorum çünkü şimdiden taşınmak istiyoruz ama il emrinden emin olamıyoruz.

Emin olamama nedenim şu :kılavuzda o ilde tedavisi olmayanlar için şu ibare geçiyor : "tedavi olmak istediği ilçe/ilde bulunan eğitim kurumlarına atanmak üzere..." Mesela başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek olanlar için şu ifade var:"anne, baba veya kardeşinin adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinin bulunduğu yere..." ama benim durumumda bu şekilde yazmıyor. Bunlara göre babamın ikamet adresi dikkate alınmayacak gibi görünüyor.

Yani babamın ikamet adresine göre mi tercih yapacağım yoksa tüm ülke mi açılacak bilmiyorum. Belli bir il ve ilçe seçemeyeceksem il emri çıkınca hangi ile mazeretimin olduğu da belli olmaz ve il emrine verilmem diye endişeleniyorum. Benim gibi tedavisi yoktur yazısıyla ataması yapılan birileri varsa tecrübelerine ihtiyacım var. Şimdiden teşekkürler.