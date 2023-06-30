Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Haziran 2023 10:47
İşçi maaşı yıllık ortalama 45 bin diye öğrendim bugün. Doğrumu ??
İkramiyeler, tediyeler bilmem yol ve yemek yardımlarıyla Temmuz ayından itibaren Aralık ayına kadarki maaş ortalamaları 45 bin olacak. Bu yalan ve yanlış ise düzeltinde biraz rahatlayayım. Lütfen rica ediyorum.

unsal1420
Aday Memur
30 Haziran 2023 11:28

İşçilerinde kendi arasında fazla maaş alanı var örneğin ağır devlet sanayinde çalışan vb oyüzden olması muhtemel bizi sıkıntıya sokan zaten hizmetlilerin hali hazırda yaptığı işi pahalı bulup biz bu maliyete 2 tane işçi calıştırırız birde üstüne taşeron firmada kazanır diyerek taşeron sisteminin getirilmesi sonrasında bu sistemi yürütemeyip ya bunlar işçi devlet kadrosu verelim demeleri sonuçta ne oldu 1 hizmetli maaşına 2 kişi çalıştıracaz diye çıkılan yolda 1 işçi maliyetine 2 hizmetli çalıştıracak sisteme döndü oysaki bu taşeronları sözleşmeli memur olarak kadroya alsalardı herkes mutlu olacaktı ve kamu zararı olmayacaktı gerçek meslek sahibi kamu işçisi kpss ile giren kamu işçiside bu vasıfsız beleş adamlar yüzünden zan altında kalmış oldu


PowerSup
Memur
30 Haziran 2023 11:28

O kadar da değil bunu alanlar var ama nadirdir yani. Kit işçileri bu sayıyı görüyo olabilir. Ama ortalama 30 bin aldıkları doğru bu da çok vahim.


Devir Kötü
Şef
30 Haziran 2023 11:30

İkramiyelerin yattığı aydır ama inan daha yüksek alıyorlar. Sadece maaş aldıkları ayda 20 civarında oluyor.

20 senelik mühendiste 20 civarında alıyor

20 senelik müdürde 20 bin alıyor

20 senelik memur 15 bin alıyor

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