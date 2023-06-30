İşçi maaşı yıllık ortalama 45 bin diye öğrendim bugün. Doğrumu ??

İkramiyeler, tediyeler bilmem yol ve yemek yardımlarıyla Temmuz ayından itibaren Aralık ayına kadarki maaş ortalamaları 45 bin olacak. Bu yalan ve yanlış ise düzeltinde biraz rahatlayayım. Lütfen rica ediyorum.

İkramiyeler, tediyeler bilmem yol ve yemek yardımlarıyla Temmuz ayından itibaren Aralık ayına kadarki maaş ortalamaları 45 bin olacak. Bu yalan ve yanlış ise düzeltinde biraz rahatlayayım. Lütfen rica ediyorum.