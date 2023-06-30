Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


30 Haziran 2023 11:15
kONYA KARATAY BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI

Arkadaşlar karatay belediyesi 1 makine mühendisi 4 inşaat mühendisi ve diğer branşlar da alım yapacak başvurular bu pazartesi başlıyor başvurular ya şahsen yada kargoyla yapılacak bilginiz olsun

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