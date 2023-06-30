Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Haziran 2023 12:04
Kayseri il dışı
Kayseri il disi isteyecek arkadaşlar. 175 puanım var, ama umutsuzum. İl dışında çok az yer açılıyor diye düşünüyorum

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