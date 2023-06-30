Hükümet en yetkili ağızdan bayram sonrasi memur ve emekli maaş artışı için çalışma başlayacak diyor, sendikadan tık yok. Talep güncelleme, daha iyi için teklif ya da söylemde bulunma yokkkk. Şimdi sendika başkanının Twitter hesabında baktım, konudan bahseden bile yokkk. Kapatin gidin ya...

Hükümet en yetkili ağızdan bayram sonrasi memur ve emekli maaş artışı için çalışma başlayacak diyor, sendikadan tık yok. Talep güncelleme, daha iyi için teklif ya da söylemde bulunma yokkkk. Şimdi sendika başkanının Twitter hesabında baktım, konudan bahseden bile yokkk. Kapatin gidin ya...