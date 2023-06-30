Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Haziran 2023 12:10
Sendika ???
Hükümet en yetkili ağızdan bayram sonrasi memur ve emekli maaş artışı için çalışma başlayacak diyor, sendikadan tık yok. Talep güncelleme, daha iyi için teklif ya da söylemde bulunma yokkkk. Şimdi sendika başkanının Twitter hesabında baktım, konudan bahseden bile yokkk. Kapatin gidin ya...

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