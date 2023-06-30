Bingöl ev !!!

Kiralık ev konusun da orada çalışan arkadaşlar ya da tayini çıkıp evini boşaltacak olan var mı yardımcı olur ise sevinirim

Kiralık ev konusun da orada çalışan arkadaşlar ya da tayini çıkıp evini boşaltacak olan var mı yardımcı olur ise sevinirim