Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Haziran 2023 13:03
Cte eş tayini
Eş tayini ile şubatta çakılı kadroyla başka bir cezaevine tayin ile geldim. Fakat istenmeyen durumlardan dolayı tekrar eski çalıştığım kuruma dönebilir miyim? (Geçici görevlendirme ile gelmedim ünvanım infaz koruma memuru kadroluyum)

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