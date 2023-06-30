Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


30 Haziran 2023 13:17
Kararsızım yardım lütfen

10 yıldır üniversite hastanesinde hemşireyim tayin isteyemiyorun yani öyle bir hak yok aynı zaman da anestezi teknikeri mezunuyum ücretsiz izne ayrılıp yeniden ders çalışıp KPSS den anestezi teknikeri olarak atanmak için uğraşmama değer mi hem ünvan değiştirmiş hemde üniversite hastanesinden kurtulmak için

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