KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Haziran 2023 14:19
Heyet Raporu İtiraz

Arkadaşlar hepinize merhaba. Subay alımları için heyet raporu göz açısından olumsuz sonuçlandığında (miyop, hipermetrop vb.), itiraz için başvurmadan önce lazer ameliyatı ile problem ortadan kaldırılırsa itiraz muayenesinde bu durum problem teşkil eder mi? İlk kez başvuru yapıyorum ve bununla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadım maalesef. Yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim.

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