KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Haziran 2023 15:39
Kpss sonrası süreç

Merhabalar, kpss sonuclarindan sonraki süreç nasıl işliyor kısaca bilgi verir misiniz? Ayrıca ben güz döneminde formasyon stajı yapicam bu durum atanmama engel olur mu?

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