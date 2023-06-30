KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


30 Haziran 2023 15:41
En Kolay Bitirilen AÖF Hangi Üniversitenindir?

Merhaba arkadaşlar,

AÖF e ikinci üniversite kapsamında gireceğim. İstanbul üniversitesi hiç yaz okulu açmazken Erzurum Atatürk Üniversitesi yaz okulunda 5 ders alma hakkı veriyor. Bu ilk mi daha önce yapıldı mı bilmiyorum. Bilen tecrübeli arkadaşlardan yardım istiyorum. Hangi üniversitenin bölümünden daha kısa sürede ve daha kolay mezun olunur tavsiye verir misiniz?

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