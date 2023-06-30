Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Haziran 2023 15:45
Hayalperest Zamlar Beklemeyin!

%25-45 arası oransal zam üstüne 5000-7500 TL seyyanen zam gelmesi bekleniyor. Bunun üstünü sakın hayal etmeyin, hayal kırıklığı yaşarsınız. Bazı kesimlere bu kadar zam bile verilmeyebilir, %85-90 oransal zam olmasını herkes ister ama hiç gerçekçi değil. Seçim öncesi Mehmet ŞİMŞEK olsa böyle bir vaat de verilemezdi, şimdi yerine getirecekler ama en az zararla kapatmaya çalışacaklar. Gerçekler maalesef böyle.


Kuskusuz
Daire Başkanı
30 Haziran 2023 15:48

Hayalperest kim!.. Bu ülkede, şu zamanda!.. Ne büyük lüks!..


Anuşirvann
Daire Başkanı
30 Haziran 2023 15:53

Hocam zaten %25+7250 ve %30+7000 konuşuluyor. Her iki durumda da öğretmenler için kötü olur. Ek dersler, uzman ve başöğretmenlik tazminatı sadece yüzde 25 veya 30 artacak. Bu da öğretmenlerin aleyhine. Şahsen ben %45+5000 zamma razıyım. En azından ek dersler %45 artmış olur.

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