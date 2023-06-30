Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


30 Haziran 2023 15:49
Soruşturma
Merhaba geçen sene savcılık soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifadem alındı olay hesabıma EFT yapılarak kartım ile ATM den para çekilmesi kartımı kaybettiğim için bilgim ve rizam olmadan dolandırıcılar tarafından yapılmış olması ifadem alındı fakat bir yıl oldu herhangi bir dava tarafıma açılmadı savcılık nezaman dava açar

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