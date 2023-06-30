Soruşturma

Merhaba geçen sene savcılık soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifadem alındı olay hesabıma EFT yapılarak kartım ile ATM den para çekilmesi kartımı kaybettiğim için bilgim ve rizam olmadan dolandırıcılar tarafından yapılmış olması ifadem alındı fakat bir yıl oldu herhangi bir dava tarafıma açılmadı savcılık nezaman dava açar

Merhaba geçen sene savcılık soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifadem alındı olay hesabıma EFT yapılarak kartım ile ATM den para çekilmesi kartımı kaybettiğim için bilgim ve rizam olmadan dolandırıcılar tarafından yapılmış olması ifadem alındı fakat bir yıl oldu herhangi bir dava tarafıma açılmadı savcılık nezaman dava açar