Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Haziran 2023 16:02
Psikiyatri dahi olsa mutlaka dönüş yolu olmalı
Evet arkadaşlar.. Konu başlığından da anlayacağınız üzere psikiyatri dahi olsa malulen emeklilere bu hak tanınmalı.. Alacağımız yeni bir sağlık kurulu raporu ile dönüş yolu olmalı.. Neden bu böyle anlamıyorum.. Psikiyatri konusunda bu kadar hassasiyet neden.. Silahlı görev yaptığımız için mi sadece.. Bana çok mantıksız geliyor.. Diğer kurumlarda da durum böyle mi bilmiyorum.. Ama saçma.. Hepimiz insanız.. Zaman zaman psikolojimiz bozulabilir.. Bu son derece normal.. Örneğin bir depresyon.. Rahatlıkla ilaç tedavisi ve istirahat ile sorun giderilebilir.. Çok ağır rahatsızlıklar istisna tutularak diğer durumlar için esneklik sağlanabilir.. Emekli olalı 2 sene oldu.. Malulen emekli oldum.. Psikiyatriden.. Ama şimdi gayet iyiyim.. Çalışabilirim.. Yani gih sınıfına dahi dönüş yok.. Neden bu katı tutum.. Anlamıyorum..

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