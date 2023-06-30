Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Haziran 2023 16:28
Kpss sonrası süreç

Hocam merhaba, ben temmuzda kpssye gireceğim ama güz döneminde formasyon stajı yapacağım. Atanmamda herhangi bir aksilik oluşturur mu staj sürecim?

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