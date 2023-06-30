Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Haziran 2023 16:31
En düşük Memur maaşı 35.ooo TL olmalıdır.

Her şeye bir sürü zam geldi. Temmuzun 22.ooo TL si demek seçim öncesi söz verildiği zamanki 10.5oo TL si demektir. En düşük memur maaşı an itibariyle en az 35.ooo TL olmalıdır. Bunun için mücadele edecekleri sendikacı, sendika başkanı olsun. Diğerlerini istifaya davet ediyorum.

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