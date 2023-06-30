Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Haziran 2023 16:59
2024 atama

Arkadaşlar merhaba, Ocak ayında diplomamı alacağım atama durumu nasıl olur? Yani yilda kaç defa oluyor? Temmuzdaki kpssden ocak ayına kadar herhangi bir atama olur mu?

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