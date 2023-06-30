Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


30 Haziran 2023 17:09
Nar Ekşisi Şerbeti

2.5-3 y.kaşığı nar ekşisi(nar ekşili karışım değil,bizzat kendisi)/2-2.5 tatlı kaşığı, markasından emin olduğumuz bal yarım litreden biraz fazla su içerisinde halledilerek buzdolabına kaldırılır.arzu edilirse istenilen miktarda limon da ilave edilebilir.biz meşrubat olarak,vitamin ve mineral deposu bu karışımı tüketiyoruz. afiyet olsun.

(bir zamanlar burası dutluktu diye yazmayacağım da;ancak bir zamanlar güzel ve faydalı bilgiler paylaştığımız bir ortamdı bu forum başlığı. sonraları ne olduysa;açılan her başlığın altına hem de anında tartışmacı ve muhalif tarzlar, ilgili-ilgisiz sahte hesaplarla tüneyi verdiler troller.yeni bilgiler paylaşmadıkları gibi sağlıklı olanları da baltalamaya başladılar.insanın yazası bile kalmadı artık.

önceki aktif yazışmaları yeniden okuyabilme /görebilme dileğiyle.)

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