Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Haziran 2023 18:56
Düz memurluğa geçiş.

Polis veya bekçi olanlar devletin herhangi bir kurumunda düz memurluğa geçiş hakkı var mıdır?


siyahbeyaz88
Şube Müdürü
30 Haziran 2023 19:57
Öyle kolay yoldan direkt geçme hakkı yok eğer olsaydı inan ki çoğu polis geçerdi , geçeceğin kurum seni isteyecek egm muaffakat verecek ancak öyle olur ama muaffakat pek verilmiyor

brkklgs
Şef
30 Haziran 2023 20:11
Belediye üniversiteler kamu tüzel kişiliği olan tüm kurumlara (il özel idaresi Atatürk dil tarih coğrafya gibi kurumlar) 399 khk ile kurulmuş olan kurumlar (kitler: devlet demir yolları, termik santraller. Vs) buralara başvuru yapıp geçebilir yeterki kurum sizi kabul etsin (tanıdık olsun)

tilkiandrei
Memur
30 Haziran 2023 20:19
Arkadaşlar ben afedersiniz milletin pisliğini temizlemeye razıyım nasıl kamu işçisi olabilirim
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