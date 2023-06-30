Düz memurluğa geçiş.

Öyle kolay yoldan direkt geçme hakkı yok eğer olsaydı inan ki çoğu polis geçerdi , geçeceğin kurum seni isteyecek egm muaffakat verecek ancak öyle olur ama muaffakat pek verilmiyor

Öyle kolay yoldan direkt geçme hakkı yok eğer olsaydı inan ki çoğu polis geçerdi , geçeceğin kurum seni isteyecek egm muaffakat verecek ancak öyle olur ama muaffakat pek verilmiyor