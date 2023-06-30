Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Haziran 2023 19:00
2023 ocak tayini iptali hakkında

merhaba. ocak 2023te tayinim çıkmıştı ama ailevi sorunlar yüzünden gidemedim kaçırdım. bunu gerçekleştirmemin bir yolu yok mu. kimle nasıl görüşmem gerekiyor yardımcı olacak var mı

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