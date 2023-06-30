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Editörler : oto-danisman-expert


30 Haziran 2023 19:12
İthal araba mevzusu
Bir ara hükümetin böyle bir çalışması vardı ithal araba getirilecek gibi bir konu dönüyordu şu an durum nedir

E.Kayı Han
Editor
30 Haziran 2023 19:14

Geçtiğimiz hafta yalanlandı böyle bir çalışma yok ve olmayacak dediler.

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