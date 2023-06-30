Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


30 Haziran 2023 19:48
Doktorada yatay geçiş

Değerli hocalarım MEB'de öğretmenim ve bulunduğum ilde doktoraya başlamak istiyorum fakat burada kalacağım süre doktorayı bitirmek için yeterli olmayabilir. Bir iki sene içinde tayin almak istiyorum. Acaba bulunduğum ilde doktoraya başlasam daha sonra tayin aldığım ildeki üniversiteye yatay geçiş yapma imkanım olur mu? Şartlar neler olur ve bu şartları nereden öğrenebilirim? Konuyla alakalı çok fazla bilgi yok nette. Yardımcı olursanız sevinirim.

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