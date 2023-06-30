KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


30 Haziran 2023 19:59
30.dönem parkur

arkadaşlar 27 yada 28.dönem gibi pomem parkuru uzun olur mu yoksa 29.dönem gibi kalır mı aynı şekilde?

Çok Yazılan Konular

Pomem önsağlıkSpor-Parkur-SuppelementPmyo E nabızParkur

Sözlük

wagner 1 Bugün olanlar 1 efendi köle ilişkisi 3 et parçalamak 1 içinde bıçak geçen eserler 1

Son Haberler

AB liderleri: Kıbrıs müzakereleri hızla yeniden başlatılmalıBayram tatilinde Ayvalık'ın nüfusu 1 milyonu aştıİzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındıBakan Yumaklı: 143 bin köy evinin yapımına başlandı1 kişinin öldüğü kazayla ilgili alkollü motosiklet sürücüsü tutuklandı

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?