Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Haziran 2023 20:19
Sendika yetkilileri duysun

Yeni yapılacak olan toplu sözleşmeye sadece kurum içi değil artık kurumlar arası becayiş hakkı da tanınsın


popcorn007
Daire Başkanı
30 Haziran 2023 20:23

Özür grubu ve il dışı tayinlere ortak kontenjan açılsın!


ANTEROS
Aday Memur
30 Haziran 2023 20:28
Her okulun yanina lojman zorunlu olsun
popcorn007, 6 dk. önce

Özür grubu ve il dışı tayinlere ortak kontenjan açılsın!

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