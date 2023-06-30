Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Haziran 2023 20:58
Sabitimize yüzde 20 indirim geliyor, maaşlarımız 1000 tl azalabilir...

2021 temmuzda yürürlüğe giren ve sabitimizi %20 arttıran düzenleme 2 yıllıktı ve gelecek ay bitmiş olacak.

Sendikalar sessiz!! maaşımız azalacak gibi görünüyor.

En düşük memur maaşı vasıfsız bir işçi 30 bin alırken 22bin konuşuluyor ve memura haksızlık yapıldı.

En düşük memur maaşı 30-35 bin olmalıdır, bu konuşulmalıdır. Destek için yorum yapın ve konu açın en düşük memur maaşının 22bin olması kabul edilemez!!!

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