Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Haziran 2023 20:59
İlişik Kesme Tarihi Bilgi

Bugün bir müdürümüzden aldığım bilgi batıdan doğuya gidecekler için ilişik kesme tarihi 17-30 Temmuz arası bayramdan sonra yazı gelir


aliriza46
Aday Memur
30 Haziran 2023 22:03
Geçen hafta gelen yazıda herkes için en son 21 Temmuz değil miydi ?
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