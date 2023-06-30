Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Haziran 2023 21:04
konu ve yorum

işçi 30 bin alırken 22 bini kabul edenler devam edebilir. En düşük memur maaşı 30-35 bin olmalıdır bunun için son günler.

Protesto için ve taleplerimiz için konu açın alılan konulara, memurlar.netin yaptığı haberlere yorum yapın tepkinizi dile getirin...

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