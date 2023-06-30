EGM İDARİ SORUŞTURMA

herkese iyi akşamlar. adıma mart 2023 tarihli idari soruşturma açıldığını öğrendim. yazmaya bile dilim varmıyor, ama konu fetullahçi terör örgütü. yakın zamanlarda hakkında adli/idari soruşturma açılan var mı acaba? gidişatla alakalı bilgi almak istiyorum da.

herkese iyi akşamlar. adıma mart 2023 tarihli idari soruşturma açıldığını öğrendim. yazmaya bile dilim varmıyor, ama konu fetullahçi terör örgütü. yakın zamanlarda hakkında adli/idari soruşturma açılan var mı acaba? gidişatla alakalı bilgi almak istiyorum da.