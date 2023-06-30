Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


30 Haziran 2023 21:43
EGM İDARİ SORUŞTURMA
herkese iyi akşamlar. adıma mart 2023 tarihli idari soruşturma açıldığını öğrendim. yazmaya bile dilim varmıyor, ama konu fetullahçi terör örgütü. yakın zamanlarda hakkında adli/idari soruşturma açılan var mı acaba? gidişatla alakalı bilgi almak istiyorum da.

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