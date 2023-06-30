Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Haziran 2023 21:55
İl içi tayin
İl merkezlerinden ilçelere çıkan tayinler de durdurma dilekcesi verilir mi? Ya da ne yapmak lazim

aliriza46
Aday Memur
30 Haziran 2023 22:03
Onun durdurması olmaz ya çıkar görüşe durumunu anlatırsın yada klasik birini aratıp çözersin

Aslanbey09
Aday Memur
30 Haziran 2023 22:04
Teşekkürler cevap icin
aliriza46, 15 dk. önce
Onun durdurması olmaz ya çıkar görüşe durumunu anlatırsın yada klasik birini aratıp çözersin
Toplam 2 mesaj

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