İl içi tayin

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Kubil ay
Çok Yazılan Konular
İdare Mahkemesi İade KararıPolisin Maaşı 33 bin olursa ne mi olacak?40 yaş üstü bütün yaşlı memurlar zorunlu emekli edilsinTEMMUZ POLİS MAAŞI TAHMİN ANKETİTemmuzda Emekli olacak polis maası ne olurEGM ve TSK'daki rütbe dengeleri güncel 2023İstihdam listesi açıklayan illerBayram gelmiş neyimeEn az 30bin tl Net olmalı!Amasya Kiralık Daire
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?