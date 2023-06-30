BABALIK İZNİ VERİLMİYOR

İyi günler k/a eşim yakın zamanda doğum yapacak.Sormak istediğim konu şu alay Komutanı yardımcısı babalık izni benim insiyatifimde olması sebebiyle izin vermeyeceğim diyor bu konu ile ilgili nasıl bir yol izlemeliyim

İyi günler k/a eşim yakın zamanda doğum yapacak.Sormak istediğim konu şu alay Komutanı yardımcısı babalık izni benim insiyatifimde olması sebebiyle izin vermeyeceğim diyor bu konu ile ilgili nasıl bir yol izlemeliyim