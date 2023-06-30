Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Haziran 2023 21:57
BABALIK İZNİ VERİLMİYOR
İyi günler k/a eşim yakın zamanda doğum yapacak.Sormak istediğim konu şu alay Komutanı yardımcısı babalık izni benim insiyatifimde olması sebebiyle izin vermeyeceğim diyor bu konu ile ilgili nasıl bir yol izlemeliyim

black.hawk
30 Haziran 2023 21:59
Tsk izin yönetmeliği madde 11 de eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine 10 güne kadar izin verilebilir diyor fakat amir bu maddeyi bana gösterdi benim insiyatifimde diyor
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