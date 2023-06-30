İşçi kadrosuna geçiş.

Arkadaşlar memur kamu mühendisiyim 2 yıllık kendi bölümü bitirip geçiş yapabilir miyim örneği oldu mu hiç ben var mı? Bu arada kolpa değil çok ciddi soruyorum

Arkadaşlar memur kamu mühendisiyim 2 yıllık kendi bölümü bitirip geçiş yapabilir miyim örneği oldu mu hiç ben var mı? Bu arada kolpa değil çok ciddi soruyorum