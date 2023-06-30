İşçi kadrosuna geçiş.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.İşçi maaşı yıllık ortalama 45 bin diye öğrendim bugün. Doğrumu ??Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiÜniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkHaziran ayı "Enflasyon" tahminiBüyükşehirlerde oturanlara kira yardımını ilk kim ortaya attı?TÜİK Haziran enflasyonunu yarın açıklayacakİşçilere yatan farkı bizde istiyoruz2023 Haziran maaşlarımızı yazalımAsgari Ücret alması gereken işçiye Memurun 2 katı maaş vermek
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?