Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Haziran 2023 22:06
İşçi kadrosuna geçiş.
Arkadaşlar memur kamu mühendisiyim 2 yıllık kendi bölümü bitirip geçiş yapabilir miyim örneği oldu mu hiç ben var mı? Bu arada kolpa değil çok ciddi soruyorum

uzak.yol
Aday Memur
30 Haziran 2023 22:06
Bu rezil ücretler ile bu sorumluluğu almak ahmaklık bana göre
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