Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Haziran 2023 22:52
Tsk da sivil memur olmak?

Merhaba herkese milli savunma bakanlığında sivil memur nedir ne iş yapar ,hangi öğrenim seviyesi gerekiyor kpss kaç olması lazım acaba?

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