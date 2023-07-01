Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


01 Temmuz 2023 00:25
Nikahtan önce evlilik sözleşmesi yapan var mı?

Kadınların çoğu tazminat ve nafaka almak için evleniyor. Akli olan suanda evlenmezya neyse..Evlilik sözleşmesi yapıp evlenen arkadaşlar varsa beni aydınlatabilir mi?

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