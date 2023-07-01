Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Temmuz 2023 00:36
Kararsızım yardımcı olur musunuz

10 yıldır üniversite hastanesinde hemşireyim tayin isteyemiyorun yani öyle bir hak yok aynı zaman da anestezi teknikeri mezunuyum ücretsiz izne ayrılıp yeniden ders çalışıp KPSS den anestezi teknikeri olarak atanmak için uğraşmama değer mi hem ünvan değiştirmiş hemde üniversite hastanesinden kurtulmak için

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