Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Temmuz 2023 01:24
Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği Rekor Düzeyde
"Geçen sene 1320 TL olan eğitime hazırlık ödeneği, 2023 2024 Eğitim Öğretim yılında rekor düzeyde 1400 TL olarak öngörülmektedir." Diye bir haber sitesinin ciddi ciddi haberini okumuş bulunmaktayım. Adamlar haklı rekor düzey gerçekten de. Yalan değil.

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