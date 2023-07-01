Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Temmuz 2023 01:30
Bilgisi olandan yorum bekliyorum

Merhaba aile ve sosyal hizmetler bakanlığında 1 yıllık kadrolu memurum

Annem farklı bir şehirde tek yaşıyor ve raporlu kullandığı bir kaç ilaç var

yalnız yaşadığı için bu raporlu ilaçlar sebebi ile mazeretli tayin gibi birşey yapabilir miyim ?

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