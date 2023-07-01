1991 model AE92 toyota corolla deneyimi

Arkadaşlar çok fazla aracı deneyimleme şansı bulmuş birisi olarak bu sefer de 91 corolla deneyimlerimi size yazmak istedim.

şu sıralar elime 91 model bir corolla geldi. yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. orjinal japon üretimi olan bu aracın motoru yeni yapılmış şekilde geldi. sizlerle bu 2 aylık deneyimi paylaşmak istedim.

İlk olarak aklıma bu araç acaba beni nerede yolda bırakır korkusu düşürdü fakat hiç öyle değilmiş araç efsane birşey çıktı. yağ gibi gidiyor saat gibi çalışıyor vitesler sorunsuz.

Yakıt konusu da aklımı karıştırıyordu çünkü babamın 92 şahin ş.içi km de yaklaşık 2 tl gaz tüketiyor. Benzini varın siz hesap edin.

Her neyse toyota da lpg li ve güzel ayar yaptık bu araca. Ama sonuç mükemmel. Ş içi yaklaşık 1 - 1.20 tl civarı yakıt değeri oluyor. Ş.dışı kullanımda ise sanırım rüzgar ve yol koşulları uygun olduğundan 90-100 km hızla giderek yaklaşık 74 krş yakıt tüketti. Bu değerlere inanamadım. Çok başarılı.

tabi bunca yaşın getirdiği bir diğer sıkıntı amortisörlerin yıpranmasıdır. değişim gerektiriyor mecburen. Aracın aşırı savrulmasına ve dengesizliğe neden oluyor.

Frenler düşündüğüm kadar oturaklı değil. Bilen bilir eski toyotalarda kızaklama çok yapıyor zaten.

motor parçaları her yerde bulunuyor sıkıntı yok fakat ayrıntı parça bulmak çok zor artık. Çıkmacılardan bulmak gerekir.

1.6 karburatörlü motorların kullandığı orjinal buji kabloları 3000-3500 tl aralığında fakat orj alırsanız çok uzun süre sorunsuz kullanılır. Neen bu kadar pahalı derseniz kablo içi muhteviyatı bakır telden oluşmuyor bildiğiniz ipek kullanılmış. Bilinen en iyi iletkenlerden birisidir ipek... Japon da bunu hesap etmiş.

yan sanayi olanlar 600 tl civarı fakat 3 ay ömrü var. Ateşleme sistemini orjinal olan parçalarla desteklemek şart.

uzun yolda çok başarılı ve rahat.

İşin özüne gelecek olursak bu astronomik piyasa koşullarında 250bin tl verip reno 19 da alınabilir broadway da şahin de doğan da alınır. ama bu yerli araçlara vereceğiniz parayı bu tür bir araca verirseniz bence uzun süre binecek bir kişi için çok daha kaliteli bir araca binmiş olursunuz.

91 model araç bile bu kadar rahat ise neden bizimkiler yerli araçları böyle yapmamış diye insan sorguluyor piyasayı.