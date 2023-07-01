Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


01 Temmuz 2023 05:44
Gece çalisamaz raporu hakkında
Merhabalar, 5 senedir düzenli sağlık kontrolüne giden biriyim. İyi huylu tümör var dendi ve iş yerinde vardiyalı olarak haftada iki kez gece çalıştırılıyorum. Araştırdığıma göre gece istirahat etmem lazım sağlığım için , önceki işimi de vardiyadan dolayı sağlık sorunum olduğu için bıraktım. Ezcümle, gece çalisamaz raporunu nasıl ve hangi yolla alabilirim ? Daha önce aranızdan alan var mı ? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Herkese kolay gelsin.

Çok Yazılan Konular

DHMİ becayiş talepleriTCDD özelleştiriliyor mu?DHMİ Çalışanları BurayaKİT'lerde yapılandırmaTMO atananlarKİT Özelleştirmesinde Çalışanların Havuz HakkıDHMİ çalışanlar yardım

Sözlük

Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 et parçalamak 1 efendi köle ilişkisi 3 içinde bıçak geçen eserler 1 Bugün olanlar 1 wagner 1

Son Haberler

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinden, Fransa için seyahat uyarısıTatil dönüşü D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunlukMemnu hakların iadesi kararı alan memuru kurum geri almak zorunda mıdır?1 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları4 yıllık üniversiteyi 2,5 yılda bitirdi, 56 yaşında kep fırlattı

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?