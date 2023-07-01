Gece çalisamaz raporu hakkında

Merhabalar, 5 senedir düzenli sağlık kontrolüne giden biriyim. İyi huylu tümör var dendi ve iş yerinde vardiyalı olarak haftada iki kez gece çalıştırılıyorum. Araştırdığıma göre gece istirahat etmem lazım sağlığım için , önceki işimi de vardiyadan dolayı sağlık sorunum olduğu için bıraktım. Ezcümle, gece çalisamaz raporunu nasıl ve hangi yolla alabilirim ? Daha önce aranızdan alan var mı ? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Herkese kolay gelsin.

Merhabalar, 5 senedir düzenli sağlık kontrolüne giden biriyim. İyi huylu tümör var dendi ve iş yerinde vardiyalı olarak haftada iki kez gece çalıştırılıyorum. Araştırdığıma göre gece istirahat etmem lazım sağlığım için , önceki işimi de vardiyadan dolayı sağlık sorunum olduğu için bıraktım. Ezcümle, gece çalisamaz raporunu nasıl ve hangi yolla alabilirim ? Daha önce aranızdan alan var mı ? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Herkese kolay gelsin.