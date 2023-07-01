Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Temmuz 2023 07:51
Derece kademe

Merhaba lise mezunu 13/3 ü olarak işe başlayan lisans mezuniyeti tamamlanınca hangi derece ve kadroya düşer

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