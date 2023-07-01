Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Temmuz 2023 08:24
2 gün rapor mu 3 gün mü avantaj

2 gün rapor alırsak herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok mu ve kesinti olmuyor mu, 3 gün ve üzerinde gidip ptt den para çekip maliyeye yatırıldığını duydum uğraşmamak için doktora 2 gün mü yazdırmalıyım hastayım da. Bir de ilk seferde kesinti olmazsa bir senede belli bir gün rapor aldıktan sonra yine mi aynı işlem yapılıyor tam anlamadım


sedaabc
Memur
01 Temmuz 2023 08:34

2 günde tam kesinti oluyor 3 gün ve üzerinde belli bir ödeme geliyor sanırım tekrar bakınca böyle anladım ama uğraşmak istemiyorum para çek gidip yatır işleriyle hamileyim ve grip oldum nasıl olacak bilemedim

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