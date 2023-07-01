Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Temmuz 2023 09:19
4/B Kurumlararası geçiş
Mart ayında adalet bakanlığına hemşire olarak atandım. Sağlık bakanlığına geçiş yapmak istiyorum. Asalet tasdik olması gerekiyor mu? Geçiş süreci nasıl oluyor yapan bilen varsa yardımcı olabilirse sevinirim

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