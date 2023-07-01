4/B Kurumlararası geçiş

Mart ayında adalet bakanlığına hemşire olarak atandım. Sağlık bakanlığına geçiş yapmak istiyorum. Asalet tasdik olması gerekiyor mu? Geçiş süreci nasıl oluyor yapan bilen varsa yardımcı olabilirse sevinirim

Mart ayında adalet bakanlığına hemşire olarak atandım. Sağlık bakanlığına geçiş yapmak istiyorum. Asalet tasdik olması gerekiyor mu? Geçiş süreci nasıl oluyor yapan bilen varsa yardımcı olabilirse sevinirim