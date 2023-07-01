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Editörler : oto-danisman-expert


01 Temmuz 2023 09:20
Aracın seyir halinde stop etmesi
Arkadaşlar araç seyir halinde iken aniden stop etti kalkışta direksiyonu tam kırınca da bir defa stop etti kelebek boğazı kirlenmiş olmasından kaynaklanabilir mi

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