Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Temmuz 2023 11:20
Yer değiştirme kılavuzu

Merhaba arkadaşlar takvim açıklanalı iki hafta oldu malumunuz peki kılavuzu ne zaman açıklanır bilen var mı şartlar merak ediyoruz (3 yıl olmadan eş durumundan faydalanabilir miyim 2 yıllık öğretmenim )

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